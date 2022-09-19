منى المرّي تفتتح معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية 2022

فتتحت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم (الإثنين) أعمال الدورة الخامسة والعشرين من معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية، الملتقى الأكبر في الشرق الأوسط للطباعة واللوحات الإعلانية، والذي ينظم خلال الفترة 19 – 21 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتفقدت عددا من الأجنحة المشاركة حيث اطلعت على جانب من أحدث التقنيات التي تقدمها الشركات العالمية العاملة في مجال الطباعة والإعلان، معربة عن تقديرها لما يقدمه المعرض من حلول وتقنيات وتجهيزات حديثة تخدم أحد القطاعات المهمة وثيقة الصلة بالحركة الاقتصادية القوية في دولة الإمارات، في الوقت الذي يشهد فيه مجال الطباعة والإعلان نمواً مطرداً مواكبا التطور السريع للاقتصاد الوطني وتنامي احتياجات القطاع الخاص من الحلول المبتكرة بما تقدمه من أشكال وقوالب تقنية جديدة.

وأكدت منى المرّي على المكانة العالمية لدبي بوصفها مركز المال والأعمال، ومع تركيزها على القطاعات الإبداعية والتكنولوجية، تعطي فرصاً كبيرة لهذا القطاع للنمو والتطور، فيما تعد الاستثمارات الحكومية في مختلف المجالات وتنامي مشاريع البنية التحتية في دبي إلى جانب النشاط القوي للتجارة الداخلية عوامل مهمة في تطور قطاع الطباعة والدعاية والإعلان، مشيرة إلى أن دبي تحتضن اليوم المقار الإقليمية لكبرى الشركات حول العالم فضلا عن مجتمعها المتنامي من مؤسسات الأعمال المحلية في ضوء الازدهار الاقتصادي المستمر للإمارة، للتحول دبي بذلك إلى أحد أهم الأسواق العالمية لأنشطة الطباعة والتصميمات الإعلانية في المنطقة.

ويضم المعرض العديد من الابتكارات لأبرز رواد القطاع مثل "إتش بي"، و"كانون"، و"إيبسون"، و"ميماكي"، وغيرهم، إضافة إلى أحدث منتجات وحلول العلامات التجارية من دول عديدة بما فيها الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، والصين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والهند، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وباكستان.

ويستقطب الحدث أهم الموزعين في المنطقة ممن يستعرضون أحدث منتجاتهم وحلول مبتكرة في مجال صناعة الاعلانات، مثل "أرونا للتجارة"، و"هيليوزد اوس"، و"ماجيك للتجارة"، و"فلكس يوروبا"، و"وورلد وايد ديجيتال". كما يركز المعرض في نسخته الخامسة والعشرين على أبرز التوجهات المستجدة في مجال اللوحات الإعلانية، وخاصة الرقمية منها التي تعرض المنتج بطريقة مميزة ومن إبداع لاعبين بارزين في القطاع مثل "ديزرت ساينز" و"رينبو ليد".

منظومة إبداعية

وبهذه المناسبة، قال شريف رحمن، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترناشيونال إكسبو كونسلتس": "يسرنا أن نفتح أبوابنا للعالم من جديد، وأن يسدل الستار عن هذا الحدث الحي والمباشر. ولطالما لعبنا دوراً فاعلاً في تنظيم المعرض خلال العقود القليلة الماضية؛ ولا يعد معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية في دبي مجرد معرض موجه للشركات فحسب، وإنما أيضاً منظومة إبداعية تربط بين المبدعين عبر مختلف القطاعات، ونشهد اليوم عودة الطلب في قطاع الطباعة والتصميمات الإعلانية إلى مسار نموه بعد الجائحة، وكلي ثقة بأن المعنيين والمتخصصين ضمن القطاع يشهدون بوادر النمو كذلك منذ بداية العام الحالي".

وأضاف رحمن: "لطالما نجح معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية في دبي، وهو الملتقى التجاري الأبرز بمجال الطباعة واللافتات الإعلانية، باستقطابه ألمع الزوار التجاريين المحليين والإقليميين والدوليين سنوياً. وهو يوفر منظومة سلسة ومريحة لدعم العلامات التجارية والأفكار الخلاقة، كما شهد مشاركة قادة العلامات التجارية ذوي النظرة المستقبلية على مستوى المنطقة والعالم أجمع. وفي كل عام، تقوم العلامات التجارية العالمية بجلب آلات ومعدات تفوق قيمتها 250 مليون دولار أمريكي من أجل تسخير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا للارتقاء بخدمات وعروض هذا القطاع. ويسرنا أن نعود لسابق عهدنا وننجح بتنظيم حدث ذات الحضور الشخصي نجمع من خلاله جميع رواد القطاع تحت سقف واحد. وسيكون هذا الحدث بمثابة ملتقى لأصحاب المصلحة في القطاع من كل أنحاء العالم".

سوق مثالي

من جانبه قال م. كارثيك، كبير مسؤولي تحفيز الأعمال لدى معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية في دبي: "عند النظر إلى شريحة زوار المعرض، نجد أن غالبيتهم من صناع القرار رفيعي المستوى، بمن فيهم المسؤولين التنفيذيين، والمالكين، والمؤثرين في عمليات اتخاذ القرار مثل مديري الإنتاج والتسويق والشؤون الفنية. وقد وفر المعرض على مدار السنوات أفضل عائدات على الاستثمار لكل من الزوار والجهات العارضة. كما قدم حوالي 39% من الزوار التجاريين طلبات شراء مباشرة للجهات العارضة خلال الحدث".

واختتم كارثيك: "يمثل الشرق الأوسط وأفريقيا سوقاَ مثالياً للطابعات كبيرة الحجم مستقبلاً، وندعو جميع المهتمين والخبراء والمعنيين للانضمام إلى المعرض، ويواصل معرضنا كعادته إرساء أسس صلبة للقطاع، عقب الجائحة، ودعم احتياجات الزوار التجاريين الباحثين عن أحدث تقنيات في مجال الطباعة وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى احتوائه على الشاشات، واللوحات الإعلانية الرقمية، والتقنيات ذات الصلة".

ويعتبر معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية الملتقى التجاري الأكبر من نوعه في المنطقة لصناع اللوحات الإعلانية، ودور إنتاج المطبوعات، وشركات الترويج والهدايا، والوكالات الإعلامية، ومالكي المراكز التجارية، وقطاع تجليد السيارات، والمطورين العقاريين، وقطاعي الضيافة والسياحة، وقطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمهندسين المعماريين، ومستشاري العلامات التجارية وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاعات الطباعة والتصوير واللافتات الإعلانية.