«الطاقة والبنية التحتية» تنفّذ مشروع جسر في عجمان

تشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية على تنفيذ مشروع جسر على شارع الشيخ محمد بن زايد بمنطقة التلة في إمارة عجمان، والذي من المتوقع الانتهاء منه وتسليمه في 17 ديسمبر 2023.

وأفادت الوزارة في ردها على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، بأن المشروع تم تسليمه للمقاول في 20 يونيو الماضي، موضحةً أن مدة تنفيذ المشروع تتوزع على 30 يوم تحضير، و515 يوم تنفيذ، بحيث يكون التسليم الابتدائي في 17 ديسمبر 2023.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير التقاطع الحالي لمنطقة «أم فنين» الواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، وذلك نظراً للازدحام المروري الشديد من خلال تنفيذ تقاطع حر يحافظ على الوجهات الرئيسة التي يخدمها نفق «أم فنين» القائم، بسعة استيعابية تصل إلى 3816 مركبة/ساعة بالاتجاهين.

وذكرت الوزارة أن نطاق المشروع يشمل تنفيذ جسر بثلاثة مسارب من «تقاطع 3» في إمارة الشارقة إلى منطقتي التلة والنعيمية في إمارة عجمان، وتنفيذ جسر بمسربين من منطقة النعيمية في عجمان إلى «تقاطع 3» وشارع الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في إمارة الشارقة، وتطوير نفق «أم فنين» القائم للحركة المرورية القادمة من منطقة الرحمانية في إمارة الشارقة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه «تقاطع 3» وشارع الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في إمارة الشارقة، وتنفيذ دوار سطحي جديد.

وأكدت الوزارة أن مشروع إضافة جسر على شارع الشيخ محمد بن زايد في منطقة التلة بإمارة عجمان، يعد أول مشروع في تطبيق دليل الاستدامة الخاص بالطرق، والذي تم تطويره من قبل الوزارة، التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتشجع على الإدارة المستدامة للنفايات، والخفض من انبعاث الغازات الدفيئة، وسيكون المشروع أكثر مرونة في مواجهة مخاطر تغير المناخ وتعزيز جودة مستخدمي الطريق.

وتحرص الوزارة على تطوير وتحسين شبكة الطرق الممتدة في الإمارات كافة، لتلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل، وتسهيل حركة المرور، مشددة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعاونها مع شركائها في المحافظة على مكتسبات الدولة في البنية التحتية.

مشروع إضافة جسر على شارع الشيخ محمد بن زايد في منطقة التلة، هو أول مشروع في تطبيق دليل الاستدامة الخاص بالطرق.