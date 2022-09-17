«الأرصاد»: سُحب ممطرة ورياح مثيرة للغبار حتى الأربعاء

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة تتعرّض خلال الأيام المقبلة لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، مع امتداد مرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقّعاً أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر، فيما يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية، خصوصاً شمالاً، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً يبقى صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع استمرار فرصة تكّون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء المقبل، فيما تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكّون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف.

وفيما يتعلّق بطقس يوم الأربعاء المقبل، توقّع المركز أن يظل صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس المقبل، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً على بعض المناطق الساحلية.

ولفت المركز إلى أن الفترة الحالية تشهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة، خصوصاً أثناء الليل، نتيجة ضعف وتراجع لتأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية، تصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار، قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية أحياناً، متوقعاً أن تظل الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خصوصاً على المنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.