تقديم جواز السفر الجديد لعدد من كبار المواطنين

قدمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، جواز السفر الإماراتي الجديد لعدد من كبار المواطنين في مركز سعادة كبار المواطنين التابع للوزارة بإمارة عجمان، تكريماً لهم بالتزامن مع بدء إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي في إطار إطلاق الجيل الثالث من منظومة الخدمات المطورة في الهيئة.

وأكد مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن تعزيز ودعم المسؤولية المجتمعية، توجه حكومي لا حياد عنه ضمن منظومة الخدمات المطورة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهو ما تم تجسيده في ظل التعاون المشترك مع وزارة تنمية المجتمع، لإتاحة إمكانية تقديم خدمة تجديد جواز السفر الإماراتي الجديد لكبار المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة واءمت السياسات الوطنية والإجراءات والعمليات المتعلقة بالعمل المجتمعي لدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم.