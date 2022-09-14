رسوم

قال متعامل مع «دو» للاتصالات إن الشركة فرضت عليه رسوماً إضافية على باقته المنزلية المحدّثة، وبمراجعة الشركة فوجئ بالموظف يخبره بأنها مقابل باقته القديمة، التي ظلت تعمل مع باقته الجديدة في الوقت نفسه.

أسعار

لاحظ مرتادون لمقاهٍ في عجمان أن أسعار المشروبات والخدمات المقدمة في بعضها ارتفعت من دون مبرر، مطالبين الجهات المعنية بالرقابة عليها، وتقنين قرارات رفع الأسعار.

دوّار

طالب سكان في منطقة التعاون بالشارقة الجهات المرورية بتسهيل حركة السير في الدوار المجاور لجريدة الخليج، إذ يتسبب الازدحام في محيطه، في أوقات كثيرة من اليوم، بتكدس المركبات على امتداد الشوارع المؤدية إليه.

هواتف

أبلغت مدارس خاصة في الشارقة أولياء أمور طلبة بأنه في حال اصطحاب أبنائهم الهواتف المتحركة معهم أثناء الدوام فستتخذ الإجراءات المناسبة، وفقاً للائحة السلوك الطلابي، ومن بينها مصادرة الهاتف.

ضمان

طالب مستهلكون بإلزام مواقع التجارة الإلكترونية في الدولة بمنح المتسوّقين إيصالات ورقية على كل السلع عند تسليمها، تتضمن فترات الضمان، وحقوق الاستبدال والإرجاع للسلع، وبشكل مماثل للمتاجر التقليدية، بما يعزّز من حماية حقوق المستهلك عبر تلك المواقع.

تسوّل

لاحظ سكان في منطقة الخان بالشارقة وجود مجموعة من الشباب، من جنسيات مختلفة، يمارسون التسوّل باستمرار، عبر ادّعاء انقطاعهم عن العمل، وحاجتهم إلى الطعام والتنقل.

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يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم مرفقاً بصورة حال توافرها.

0502299551

sekeek@emaratalyoum.com