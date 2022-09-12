بالفيديو.. شركة تقدّم بيئة عمل "داعمة للوالدين" في أبوظبي..تعرّف إلى التفاصيل

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، حصول شركة "سلال" على "علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين" والتي تمنحها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة للمؤسسات والجهات، تقديراً لجهود خلق بيئات عمل داعمة للوالدين، وتوفير أنماط العمل المرن وبرامج الرفاهية الأسرية والإجازة الوالدية وغيرها من المبادرات.

ويعد مشروع "علامة الجودة لبيئة داعمة وصديقة للوالدين" مبادرة تطوعية أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تشتمل على مجموعة من المعايير التي يجب أن تتبناها المؤسسات من أجل اعتمادها كبيئات عمل داعمة للوالدين ومنحها علامة الجودة، أبرزها أن تقدّم أماكن العمل تسهيلات للوالدين العاملين لديها، وتتفهم احتياجات الأسرة، وتسعى بشكل فاعل للترحيب بالآباء والأمهات الجدد، وتعمل على تجاوز الحدود الدنيا فيما يتعلق بإجازات الأمومة أو الأبوة وساعات الرضاعة، وهي بعض الأمثلة على ما يجعل بيئة العمل داعمة للوالدين.

وبحسب هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، فإن علامة الجودة تعزز من تأثير المؤسسات، وتجعلها جزءاً من منصات مشاركة المعرفة، منوهة إلى أنه يتم إجراء تقييم لقياس مدى استيفاء المؤسسات لمعايير جودة بيئة العمل الداعمة للوالدين، وذلك من خلال مراجعة الأدلة المقدمة ونموذج طلب التقديم ونتائج استبيان ثقافة مكان العمل.