رسائل

طالب مالكو سيارات بتفعيل خدمات إشعارات التعرّض لأي مخالفة مرورية في جميع أنحاء الدولة، عبر رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة على الهواتف، وذلك بما يمنح السائقين المجال للانتباه، وتصحيح أي أخطاء مرورية، وتفادي تكرار المخالفات.

أسعار

لاحظ قرّاء طرح منافذ بيع حقائب مدرسية بأسعار مبالغ فيها، تراوح بين 300 و600 درهم للحقيبة الواحدة، لافتين إلى أن تلك الأسعار تزيد من الأعباء المالية على الأسر في فترات بداية الموسم الدراسي، لاسيما أن كثيراً منها يتعرّض للتلف في غضون أشهر قليلة من الاستخدام.

عُملات

أفاد قرّاء بأن بعض أجهزة سداد فواتير الخدمات بالمراكز التجارية، وبعض أجهزة الإيداع المصرفية، مازالت لا تقبل العملات النقدية الجديدة عند الإيداع أو السداد، مطالبين بتعديل أنظمة تلك الأجهزة بما يتناسب مع الانتشار الواسع للعُملات الجديدة.

كتب

اشتكى ذوو طلبة بمدارس خاصة مما وصفوه بـ«الارتفاع الكبير» في أسعار الكتب المدرسية، إذ تزيد في بعض المراحل على 1500 درهم للطالب، مطالبين الجهات المختصّة بالتدخل لتحديد سقوف لأسعار الكتب، إذ باتت تشكل عبئاً على ميزانياتهم.

فحص

نوّه ذوو طلبة في عجمان بمواصلة مركز الطموح للرعاية للصحية في منطقة الجرف، مبادرته بإجراء فحص «كوفيد-19» (بي سي آر) مجاناً لطلبة المدارس، ما يخفف كثيراً عن أسر هؤلاء الطلبة.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



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