انخفاض الحرارة تدريجياً خلال النصف الثاني من سبتمبر

أكد المركز الوطني للأرصاد أن النصف الثاني من سبتمبر الجاري سيشهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة، مع وجود فرص لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار. وتابع أن الدولة ستشهد طقساً صحواً وغائماً جزئياً حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ووفقاً للمركز، فإن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، خصوصاً أثناء الليل، لما يشهده هذا الشهر من ضعف وتراجع لتأثير المنخفض الهندي الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار، قد تؤدّي إلى تدنّي الرؤية الأفقية أحياناً، مشيراً إلى أنه خلال الفترة المقبلة تظل الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خصوصاً على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، فيما تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر والبحر. كما تشهد الأيام المقبلة من هذا الشهر تزايداً في نسبة الرطوبة، مقارنة بأغسطس، إذ يُتوقّع أن يبلغ متوسطها 49%، ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون

الضباب والضباب الخفيف. وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، خصوصاً شرقاً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع بقاء فرصة تشكُّل الضباب والضباب الخفيف، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأفاد بأن طقس يوم غد سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، فيما يكون رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكُّل الضباب أو الضباب الخفيف، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الثلاثاء صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب شرقاً، فيما يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق، مع استمرار فرصة تشكّل الضباب والضباب الخفيف، مؤكداً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.