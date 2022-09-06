بماذا تعهّد رائد الفضاء سلطان النيادي بعد زيارة رئيس الدولة؟

وجّه رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الزيارة التي قام بها سموّه أمس لمنزله في منطقة أم غافة بمدينة العين، للاطمئنان على استعدادات النيادي لمهمته المقبلة إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تستمر ستة أشهر كونه أول رائد فضاء عربي يقوم بهذه المهمة.

وقال النيادي، في رسالة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكراً لكم يا صاحب السمو @MohamedBinZayed، زيارتكم هي أكبر حافز لي شخصياً ولكل العاملين في قطاع الفضاء في الدولة لمواصلة مسيرة الإنجازات الفضائية، نعاهدكم وكما عودناكم أن نبذل كل ما نستطيع لنكون خير ممثلين لدولة الإمارات في المهام الفضائية المستقبلة".

وقوبلت رسالة النيادي بمئات التعليقات التشجيعية من متابعيه، تحثه على مواصلة جهوده لتعزيز إعلاء اسم الإمارات في قطاع الفضاء، بينها رسالة من حساب باسم حمد البلوشي تقول: "موفق خير يا بو مايد الّلي مثلك و شرواك يستحق الدعم، اخواننا و اخواتنا المجتهدين و المبدعين في كل المجالات، لهم كل الشكر و التقدير على ما يبذلونه من جهود حثيثة للرقي بسمعتكم و سمعة وطنكم و العرب بشكل عام".

كما قال حساب باسم "سعيد": "موفق بإذن الله، رهان دولتنا علينا لن يحيد ونحن لها بإذن الله جميعًا ،كُلاً في تخصصه، حفظه الله بو خالد العزيز الغالي الحبيب رئيس دولتنا المباركة"، فيما قال حساب باسم خالد خميس: "الله يوفقك و يرفع من شأنك سلطان 6 شهور بنعيشها معاك ان شاء الله ترجع سالم غانم رافع الراس".