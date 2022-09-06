«مليار وجبة» توزع 3.6 ملايين وجبة بمخيمات اللاجئين في الأردن

أكملت مبادرة «مليار وجبة»، توزيع 3.6 ملايين وجبة في مخيمات اللاجئين في الأردن بصيغة قسائم ذكية بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي تولى العمليات اللوجستية للتوزيع. ووصلت «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الجهة المنظمة لمبادرة «المليار وجبة»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بالدعم الغذائي إلى أوسع شريحة من المستفيدين والفئات المستهدفة في مخيمات اللاجئين في الأردن، من خلال قسائم تموينية ذكية فورية توفر شبكة أمان غذائي أساسية لهم.

وتعتمد صيغة القسائم الذكية، التي استفاد منها نحو 40 ألفاً و109 أشخاص في الأردن، على رمز تعريفي مميز يتلقاه كل مستفيد على هاتفه ويمكّنه من الحصول على المواد الغذائية بشكل مباشر من المتاجر والمراكز المعتمدة من برنامج الأغذية العالمي في المجتمعات المحلية التي تشملها المبادرة.

وقالت مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سارة النعيمي: «نجاحنا في الوصول المباشر للمستفيدين من مبادرة (مليار وجبة) للأفراد والأسر في مخيمات اللاجئين في الأردن يجسد نموذجاً متميزاً من التعاون مع الشركاء الدوليين منذ انطلاق المبادرة، التي استطاعت أن تكون مشاركاً فعّالاً في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية كتحدي الجوع وسوء التغذية الذي يهدد حياة 828 مليون إنسان حول العالم، في عمل تضامني فعّال يأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقيم شعب دولة الإمارات بمد يد الخير إلى كل محتاج أينما كان في العالم».

وأضافت: «أن إنجاز عملية التوزيع والوصول المباشر للمستفيدين، يعكس نجاح التعاون والتنسيق بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ويتجسد ذلك عبر اكتمال عمليات توزيع أكثر من 3.6 ملايين وجبة في مخيمات اللاجئين في الأردن على شكل قسائم إلكترونية فورية بسرعة قياسية».