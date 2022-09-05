شواطئ

اقترح قراء إقامة طريق ممهد أو ممشى وسط رمال الشواطئ، يكون مخصصاً لكبار السن وأصحاب الهمم، من ذوي الإعاقة الحركية، بما يمكّنهم من الوصول إلى الشاطئ، والجلوس بالقرب من مياه البحر، منوهين باهتمام الدولة بتوفير كل الخدمات والتسهيلات لهذه الفئة.

تطبيقات

اشتكى قراء من أعطال فنية تحدث في بعض التطبيقات الحكومية الذكية، منها الخروج المفاجئ من التطبيق أثناء الاستخدام، وبطء التحميل، وغيرها، مقترحين توفير خط ساخن للإبلاغ عن هذه الأعطال، والعمل على حلها، لتسهيل إنجاز الخدمات.

إزعاج

اشتكى متسوقون من الإزعاج المتكرر الذي يواجهونه بسبب إلحاح بائعي الأكشاك في ممرات المراكز التجارية الكبرى عليهم لشمّ العطور أو تذوق العسل أو «الآيس كريم»، وغيرها من المنتجات المعروضة. وقالوا إن هذه الطريقة أصبحت منفّرة لهم، ويتمنون على إدارات مراكز التسوق العمل على وقفها.

توقف

يتوقف بعض المركبات في منطقة «سيتي ووك» بطريقة مفاجئة لتحميل أو تنزيل الركاب، الأمر الذي يتسبب في إرباك حركة المرور، خصوصاً للمركبات التي تستخدم المسرب الأيمن، علماً بأن الطريق مزود بأماكن خاصة للتوقف.

موافقة

طالب ذوو طلبة في مدارس خاصة بإلزام جميع المدارس بعدم تحصيل أية رسوم إضافية مقابل خدمات لم تعتمد من الجهات المعنية، وذلك حفاظاً على العلاقة السليمة بين أولياء الأمور ومدارس أبنائهم، والابتعاد عن أي شبهة استغلال.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

sekeek@emaratalyoum.com