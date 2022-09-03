عبدالله بن زايد يترأس أعمال الحوار الاستراتيجي بين الإمارات والهند

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعمال الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، الذي عقد أمس في أبوظبي.

وترأس الجانب الهندي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

وجرى خلال الحوار الاستراتيجي استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون الثنائي في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مشيراً سموه إلى التنامي والتطور المستمر في حجم التعاون المشترك بين البلدين على الصعد كافة، في ظل دعم ورعاية من قيادتيهما.

وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية الهند نجحتا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام لعلاقاتهما الاستراتيجية التي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في قطاعات عدة، مشيراً إلى تطلع البلدين الصديقين إلى تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار سموه إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الموقعة شهر فبراير الماضي، والتي فتحت آفاقاً أرحب لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بما يدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين. من جانبه أشاد الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار بالشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية، والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما. وأكد الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الهندية بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات في إطار شراكتهما يدعو للفخر، ويحفزنا على المضي قدماً نحو المزيد من النجاحات بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

حضر أعمال الحوار الاستراتيجي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبدالناصر الشعالي، وسفير الدولة لدى جمهورية الهند، الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، وعدد من المسؤولين من الجانبين.