خلف الحبتور يطلق مبادرة لدعم الشباب المقبلين على الزواج

أطلق رجل الأعمال الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور مبادرة لدعم الشباب والشابات الإماراتيين المقبلين على الزواج، تعهد خلالها بالمساهمة في تأسيس 100 عائلة سنوياً، مؤكداً أن العائلة هي أساس المجتمع، ودعمها يحقق الاستقرار والاستمرارية له.

وأوضح الحبتور في تغريدة عبر حسابة الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي " تويتر" أن العنوسة من أهم المشاكل التي تواجه مجتمعاتنا العربية، وعلى جميع رجال الأعمال المساهمة في حل هذه المشكلة، خصوصاً أن الدولة لديها الكثير من المهام والمسؤوليات، حيث تلعب العوامل المادية دور كبير في تأخير الزواج.

ودعا رجال الأعمال والقادرين على المساهمة في المشاركة في المبادرة، والتكفل بدعم عدد من الشباب المقبلين على الزواج، مؤكداً على كثرة أهل الخير بالدولة، الراغبين في دعم مجتمعهم والتيسير على الشباب.

وذكر أن العائلة أساس المجتمع، في حال عدم دعمها لا يستقر هذا المجتمع، سواء بالدولة أو في أي بلد بالعالم، مؤكداً قدرة رجال الأعمال الإماراتيين على تقديم هذا الدعم، وتزويج أكبر عدد من الشباب المواطنين سنوياً.

وكانت مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية قد قامت بالتعاون من " صحيفة الإمارات اليوم" برعاية عرساً جماعياً تحت شعار "عرس الخير"، في إطار "عام الخير"، تم خلالها زفاف 50 عريساً من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، وحضر الحفل شخصيات إماراتية مرموقة على رأسها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب عدد من الوزراء ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، ومسؤولي الجمعيات الخيرية بالدولة، وأقارب العرسان.