نقل عجمان تخفض سعر تعرفة مركبات الأجرة في الإمارة

قررت هيئة النقل في عجمان، خفض سعر تعرفة مركبات الأجرة التابعة لها، وذلك موائمةً لانخفاض سعر الوقود، مما يعكس الجانب الإيجابي على مستخدمي مركبات الأجرة في ظل الطلب المتزايد على الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن هذا الانخفاض الملحوظ في تعرفة مركبات الأجرة يشير إلى المبدأ المستند على تحرير أسعار الوقود وإبقاء الأسعار متناسبة مع تكاليف الوقود مما يهدف إلى الارتقاء في تقديم الخدمة وفق ضوابط وأسس فعالة تساهم في راحة المستخدمين دون المبالغة في الأسعار.

وذكرت أن خفض الرسوم يدل على نجاح خطط التحول الرقمي التي طورتها الهيئة بهدف تطوير القطاع الحيوي وإسعاد مستخدمي مركبات الأجرة في الإمارة وتسعى الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أداء قطاع مركبات الأجرة باعتباره أحد اهم وسائل النقل المستخدمة.

ويحدث هذا التغيير في التعرفة بشكل تلقائي وآلي ومستمر في منظومة العدادات الذكية مما يرتقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع مركبات الأجرة، ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي، وتعزيز ثقة مستخدمي الخدمة بالاعتماد على الخدمات الرقمية، مما يعزز كفاءة ومرونة الخدمات ومواكبة التطورات المستقبلية.

ويضم قطاع مركبات الأجرة في الإمارة يضم (6) شركات امتياز، وبلغ عدد لوحات مركبات الأجرة ( 2230) لوحة في الامارة، ومنها أجرة عجمان، حيث يقودها سائقون يخضعون إلى دورات تدريبية مستمرة في مجال النقل والمواصلات.

إلى ذلك، أتاحت هيئة النقل في عجمان خدمة "تطبيق روت" (route)، وهو تطبيق ذكي لطلب مركبات الأجرة في الإمارة، مشيرة إلى أنه يساعد في إجراء حجز مركبات الأجرة المعتمدة لدى هيئة النقل كلٌّ حسب رغبته.

وذكرت الهيئة لـ"الإمارات اليوم"، أن هناك 7 أنواع من المركبات التي يساعد تطبيق "روت" على حجزها من خلاله وهي: مركبات الأجرة، ومركبات الأجرة 7 ركاب، ومركبات أصحاب الهمم، وأجرة مهرة النسائية، وسواري ليموزين، وسواري ليموزين 7 ركاب، وأجرة route.

وأوضحت الهيئة خطوات حجز المركبة، وهي: تحميل تطبيق عجمان (route) من (app store) أو (google play)، ثم اختيار الوجهة الراغب في الوصول إليها والاستمتاع بالرحلة، لافتة إلى أن التطبيق يتيح للعميل اختيار المركبة الراغب في التنقل بها بعد تحديد الوجهة.

وأكدت هيئة النقل في عجمان، أنها تسخر جميع الجهود للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتوفير كل سبل الراحة والأمان للجمهور، مشيرة إلى أن هذا التطبيق الذكي يوفر للمقيمين والزوار نافذة سريعة وموثوقة لطلب وسائل النقل التي تقدمها الهيئة، لافتة إلى أن تطبيق "Route" هو تطبيق لحجز مركبات الأجرة معتمد لدى هيئة النقل وبإمكان العميل حجز مركبات منوعة حسب رغبته كما يمكنه تحميل التطبيق والتسجيل وحجز وتخطيط الرحلات بخطوات سريعة وسهلة.

وأشارت الهيئة إلى أن التطبيق يساعد العميل في الوصول لأقرب مركبة أجرة لموقعه ويحتفظ بسجل العميل من إيصالات الدفع وتواريخ حجز الرحلات السابقة، إضافة إلى أنه يحسب للعميل التعرفة بشكل دقيق منذ بداية الرحلة وصولا إلى الموقع المحدد، ويوفر تنبيهات تذكيرية بالمواعيد وأي مستجدات متعلقة بالرحلة، إلى جانب طريقة دفع آمنة وموثوقة مع خيارات دفع متعددة، فضلا عن أنه يمكن للعميل تقديم رأيه ومدى رضاه عن الرحلة والتجربة ككل، وكذلك طلب الدعم عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف.