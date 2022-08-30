عروض

طالب متعاملو بنوك بوقف الرسائل الترويجية والعروض التي يتم إلزام المتعامل بسماعها عند اتصاله بمراكز خدمة العملاء، إذ تستغرق وقتاً، وتكلفه مبلغاً من المال، كونها تبدأ بالرقم 600، وتؤخر التواصل مع المعنيين.

تخفيضات

قال متسوقون إن بعض المنافذ ترفع أسعارها بأكثر من 30%، ثم تعلن عن خفضها ضمن عروض ترويجية، مطالبين بتشديد الرقابة عليها، والتدقيق في الأسعار جيداً قبل العرض، للتأكد من جدية التخفيض.

ملاعب

نوّه سكان في أبوظبي بتوسيع المساحات الخضراء في عدد من المناطق السكنية، من خلال إقامة حدائق مزوّدة بملاعب لكرة القدم والتنس وكرة السلة، مطالبين بتعميم ذلك في أنحاء الإمارة كافة.

فحص

وفّر القائمون على مركز الفحص المجاني للطلبة والمعلمين في خيمة ياس بمنطقة آل نهيان، تسهيلات كبيرة لمنع التكدس، ولإجراء فحص «كوفيد-19» بسرعة ويسر، ما سهّل كثيراً على العائلات وأبنائهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.

طاقة

أثنى سكان في منطقتَي الورقاء ومردف على إنارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي الشوارع فيهما بمصابيح موفّرة للطاقة، وقالوا إنها فضلاً عن كونها صديقة للبيئة، قوية الإضاءة ومنخفضة الانبعاث الحراري.

رسوم

اقترح سائقون مراجعة رسوم تخطيط الحوادث المرورية البسيطة التي تصل إلى 500 درهم، ويتحملها المتسبب، مشيرين إلى أن شركات التأمين تفرض أيضاً رسوماً تصل إلى 250 درهماً.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

sekeek@emaratalyoum.com