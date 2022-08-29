«توصيل المعثورات»‏ في الشارقة ‏تحقق 97% نسبة إنجاز

كشف مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة في شرطة الشارقة، العقيد يوسف بن حرمول، عن نجاح تطبيق المرحلة الأولى من خدمة «استلام وتوصيل المعثورات والمفقودات»، التي تم إطلاقها في يونيو الماضي، بالتعاون مع شركة أصول للتطبيقات الذكية (برّاق)، بهدف تمكين المتعاملين من استلام ممتلكاتهم المفقودة في مقار سكنهم دون الحضور الشخصي، حيث حققت الخدمة نسبة إنجاز وصلت إلى 97%.

وأكد حرص شرطة الشارقة على استمرارية تطوير خدماتها، وتسهيل إجراءاتها‏ على المتعاملين، بما ينعكس على تعزيز جودة الحياة لهم، وبما ينسجم مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأشار بن حرمول إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من خدمة «استلام وتوصيل المعثورات» في مركزي شرطة واسط الشامل، وشرطة البحيرة الشامل، وجارٍ البدء في تطبيق ‏المرحلة الثانية في المراكز الأخرى التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة.