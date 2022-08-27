تأشيرة «طالب» تصدر للمقيمين والقادمين من الخارج للدراسة

أفادت الحكومة الرقمية بأن «تأشيرة طالب» تصدر للطلبة الدوليين القادمين من الخارج للالتحاق بالجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، أو الطلبة المقيمين في الدولة على إقامة ذويهم أو أقاربهم ويرغبون في متابعة دراستهم في الجامعات والمعاهد العليا المختلفة.

وتصدر تأشيرة الطالب لمدة عام واحد فقط، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد تقديم إثبات رسمي باستمرارية الدراسة صادر عن إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، حيث يدرس الطالب، فيما يتم منح الطلاب المتفوقين تأشيرة لمدة خمس سنوات.

ولفتت إلى أن المزايا الممنوحة للطلاب المتفوقين تشمل أسرهم أيضاً، إذ اعتمدت حكومة الإمارات قراراً يمنح تأشيرة طويلة الأمد لمدة خمس سنوات للطلاب المتفوقين، مشيرة إلى أن شروط الأهلية لهذه التأشيرة بالنسبة لطلاب المدارس هي أن يتخرج الطالب في الثانوية العامة بتقدير امتياز، أي ما يمثل معدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية أو الخاصة.

وبالنسبة لطلاب الجامعات، أن يحصل الطالب المتخرج على تقدير امتياز، أي ما يمثل معدل 3.75 GPA على الأقل عند التخرج في الجامعات المتواجدة داخل الدولة أو خارجها.

وبينت أنه لتقديم طلب للحصول على تأشيرة طالب، على مُقدم الطلب الوفاء بمتطلبات عدة منها: خطاب قبول رسمي من إحدى الجامعات المعتمدة في دولة الإمارات، إذا كان الطالب مُستجداً، وشهادة استمرارية في الدراسة للطلبة القدامى، اجتياز اختبار اللياقة الطبية من أحد المراكز الطبية الحكومية في دولة الإمارات، كفيل لتأشيرة الطالب، إما الجامعة نفسها أو أحد الوالدين أو أحد الأقارب، الموافقة النهائية على طلب التأشيرة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (الجهة المعنية بشؤون التأشيرات في دولة الإمارات).

ويمكن توفير تأشيرة طالب في دولة الإمارات إما من قبل أولياء أمور الطلبة المقيمين الذين يكفلون أبناءهم، أو من قبل إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة في الدولة، ويتم تقديم طلبات أذونات الدخول والفيز والتأشيرات من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.

وذكرت أنه يمكن للجامعات والكليات المعتمدة في دولة الإمارات تقديم طلبات الحصول على تأشيرة لطلابهم المقبولين سواء الطلبة الدوليون أو المقيمون حالياً في الدولة، ويجب على الطلبة الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة في كل جامعة أو كلية لمعرفة متطلباتها المحددة لعملية القبول، ومن ثم تفاصيل متطلبات التأشيرة.

ونبهت إلى أن القبول في إحدى جامعات دولة الإمارات لا يضمن إصدار التأشيرة، حيث يخضع إصدار إذن الدخول و/أو تأشيرة طالب لمتطلبات معينة تشمل اجتياز اختبار اللياقة الطبية، وموافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بما في ذلك الفحص الأمني.