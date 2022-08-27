محمد بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء باكستان

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالا هاتفيا مع دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، قدم خلاله التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات والسيول التي تشهدها عدة أقاليم باكستانية وتمنى سموه الشفاء العاجل للمصابين والعودة السريعة للنازحين إلى مناطقهم داعيا الله تعالى أن يحفظ باكستان من كل سوء.

و أكد سموه خلال الاتصال تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع باكستان حكومة وشعبا في مواجهة تداعيات هذه الظروف المناخية الصعبة وحرصها على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لها.

من جانبه عبر دولة شهباز شريف عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة التي أمر سموه بتقديمها إلى بلاده في مواجهة الفيضانات والسيول التي تشهدها بعض الأقاليم فيها، منوها بمواقف دولة الإمارات الداعمة لباكستان ومساندتها في كل الظروف والأوقات