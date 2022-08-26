«اجتماعية الشارقة» تعقد «ملتقى خدمات كبار السن» سبتمبر المقبل

تستعد دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لعقد ملتقى خدمات كبار السن 2022، في نسخته الـ11، تحت شعار «مسارات الشيخوخة الإيجابية»، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وتنطلق فعالياته في 29 سبتمبر المقبل في الجامعة القاسمية بالشارقة.

ويُعد الملتقى الذي تقيمه الدائرة سنوياً، إحدى أهم الفعاليات المخصصة لهذه الفئة، لكونه يتناول أبرز المستجدات المحلية والعالمية التي طرأت على الخدمات المقدمة لهذه الشريحة لتحسين وتجويد الخدمات لهم، خصوصاً أن إمارة الشارقة عضو في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، ما يتطلب منها تطوير خدماتها باستمرار ليس على مستوى الدائرة فقط، بل على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والعامة وغيرها للحفاظ على عضويتها.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على متطلبات تغيير الممارسات الحياتية لكبار السن ليعيش مرحلة الشيخوخة بالإيجابية، ليستمر عطاء كبير السن في مختلف جوانب حياته وأنشطته ومسؤولياته ومتطلباته، من خلال تناول سبل ومقترحات تطوير مسارات الحياة الإيجابية لكبير السن ليعيش مرحلة الشيخوخة بإيجابية في المسارات كافة، مثل (المسار الإبداعي، المسار المعرفي، المسار النفسي، المسار الاجتماعي).

وأوضحت مدير الاتصال الحكومي في الدائرة مها منصور آل علي، أن الملتقى يتناول في أطروحاته رؤى جديدة من المتخصصين والمعنيين بقضايا كبار السن لتتناول سبل دعم المسارات الإيجابية المحققة لممارسات الشيخوخة الإيجابية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بكبار السن حول البرامج الداعمة نحو تحقيق الشيخوخة الإيجابية والفاعلة، بالإضافة إلى رصد الاحتياجات وأوجه التطوير المطلوبة للارتقاء بخريطة الخدمات والبرامج الحالية في المسارات الحياتية لكبار السن للخروج بهم نحو حياة نشطة وإيجابية وفاعلة، كما يُعد الملتقى فرصة لمشاركة كبار السن أنفسهم والتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم وأوجه الدعم المطلوبة، ليتسنى لهم عيش شيخوختهم بإيجابية.