إنشاء جسرين على شارع الاتحاد في عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن استمرار العمل في مشروع تطوير شارع الاتحاد، الذي بلغت نسبة إنجازه 10% منذ بداية الأعمال التطويرية في شهر يوليو الماضي للعام الجاري 2022، ليتضمن الشارع إنشاء جسر على شارع الاتحاد يتكون من ثلاثة مسارات للمركبات القادمة من إمارة دبي باتجاه تقاطع الشيخ خليفة، مع توفير إشارة ضوئية عند تقاطع شارع الاتحاد مع شارع الكويت أسفل الجسور، إضافة إلى إنجاز جسر للقادمين من شارع الحسن بن الهيثم والمتجهين إلى خارج الإمارة من منطقة عجمان الصناعية باتجاه إمارة الشارقة، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة، وتعزيز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.

وبيّنت الدائرة أن التحويلة البديلة عن شارع الاتحاد أسهمت في انسيابية الحركة المرورية، وتفادي الازدحامات والاختناقات على مدار الساعة، داعيةً سكان الإمارة وزوارها إلى اتباع اللوحات الإرشادية، واستخدام التحويلة التي صُممت وفق أعلى معايير المواصفات العالمية ومتطلبات الحجوم المرورية، لتحقيق سلامة الحركة المرورية، وعدم التعارض مع أعمال تنفيذ المشروع، ولتحقيق كفاءة تشغيل عالية، حيث تتضمن التحويلة خمسة مسارات للقادم من إمارة الشارقة باتجاه تقاطع شارع الشيخ خليفة، إضافة إلى مسارين باتجاه منطقة النعيمية.

وفي جانب متصل، تفقد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، عبدالرحمن محمد النعيمي، سير العمل في مشروع تطوير شارع الاتحاد، الذي سينجز بالكامل في شهر أكتوبر من العام المقبل، موضحاً أن المشروع يندرج ضمن الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية بالإمارة.

وقال إن القيادة الحكيمة أولت اهتماماً لافتاً بالشارع الحيوي، الذي يشهد حركة دؤوبة على مدار الساعة، كما يعد حلقة وصل بين مناطق الإمارة والإمارات الأخرى، وعليه سيهدف المشروع الذي تبلغ كلفته 71 مليوناً و600 ألف درهم لتوفير التوسعة المطلوبة التي تتواءم مع حجم الاستخدام، حيث عملت الكفاءات المؤهلة على دراسة الوضع الراهن بالشارع، وتحديد كل المتطلبات اللازمة، وصولاً لمرحلة إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع، التي تضمن توفير مستوى خدمة أفضل لمستخدمي الطريق.

واستمع النعيمي لشرح مفصل عن المشروع وأهدافه، الذي سيتضمن توفير مداخل على جانبي الطريق لتحقيق متطلبات السلامة المرورية، إضافة إلى توفير شبكة صرف مياه أمطار، وتنظيم خدمات البنية التحتية في منطقة المشروع.

ويغطي المشروع حدود إمارة عجمان عند محطة واسط وإلى تقاطع جسر الشيخ خليفة، ويسهم في خدمة مشروعات البنية التحتية المنفذة في الإمارة، ومن بينها مشروع تطوير منطقة النعيمية، وتحسين مداخل الإمارة الجاري تطويرها في منطقة التلة على شارع الشيخ محمد بن زايد، كما يخدم المشروع أعمال التطوير المستقبلية لشارع الاتحاد.