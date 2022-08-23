حملة لتحصين الثروة الحيوانية في أبوظبي

تطلق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي حملة التحصين السنوية الـ14 2022 - 2023 ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، وذلك ابتداء من 28 أغسطس الجاري إلى 31 مايو 2023.

وتستهدف الحملة ثلاثة أمراض، هي: طاعون المجترات الصغيرة، والحمى القلاعية، والكفت، وذلك بهدف تعزيز مناعة الثروة الحيوانية، والسيطرة على الأمراض الوبائية واستئصالها، لتعزيز منظومة الأمن الحيوي.

وتشمل حملة التحصين ثلاث مراحل، تتضمن الأولى التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بينما تشمل المرحلة الثانية الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والكفت، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعطاء الجرعة الثانية ضد مرض الحمى القلاعية والكفت.

وسيتم خلال الحملة تحصين نحو 218 ألفاً و870 رأساً من الماشية (أبقار، ماعز، ضأن) ضد مرض الحمى القلاعية، إضافة إلى تحصين 943 ألفاً و398 رأساً من الماعز ضد مرض الكفت، فيما سيتم إجراء تحصين شامل للضأن والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وتأتي حملات التحصين المستمرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي، ورفع مناعة الحيوانات، ما يسهم في وقايتها من الأمراض، وبالتالي السيطرة عليها ومنع انتشارها بين المواشي، إلى جانب الحد من استخدام العلاجات والأدوية البيطرية، الأمر الذي يؤدي إلى استئصال الأمراض على المدى البعيد، والحفاظ على الثروة الحيوانية، وزيادة العائد الاقتصادي على مربي الثروة الحيوانية.

ودعت الهيئة مربي الثروة الحيوانية إلى التجاوب والتعاون مع الكادر البيطري المختص بالتحصين.