الطقس غداً.. صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحيانا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا وجنوبا بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب.

حركة الرياح.. جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 22:24 و الجزر الأول عند الساعة 15:53 و الجزر الثاني عند الساعة 06:16.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 08:24 و المد الثاني عند الساعة 18:48 و الجزر الأول عند الساعة 14:10 و الجزر الثاني عند الساعة 01:54.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 31 65 15 دبي 43 33 55 20 الشارقة 42 29 60 20 عجمان 41 33 70 25 أم القيوين 41 28 70 30 رأس الخيمة 43 30 60 25 الفجيرة 36 31 85 45 العين 45 30 45 15 ليوا 46 29 70 15 الرويس 41 29 85 35 السلع 42 30 85 30 دلما 40 32 80 45 طنب الكبرى 38 33 75 40 طنب الصغرى 38 33 75 40 أبو موسى 38 33 75 40.