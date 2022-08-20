الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:40 المد الثاني عند الساعة 20:11 والجزر الأول عند الساعة11:39 الجزر الثاني عند الساعة 04:31.