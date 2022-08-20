إنجاز 65% من تطوير شارع الشيخ عمار في عجمان

بلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير شارع الشيخ عمار 65%.

ويُعد المشروع، الذي سيتضمن توفير شبكة صرف مياه الأمطار وفق مقاييس عالمية، أحد مشروعات الحزمة الأولى لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية والنهوض بإمارة عجمان لتكون إحدى أهم المدن العصرية في مجال العمارة والبناء.

وسيتضمن المشروع البالغ كُلفته 69 مليون درهم، تطوير شارع التلة ليكون بمسارين في كل اتجاه، ما سيسهم في ضمان انسيابية الحركة وتقليل الازدحام المروري.

وتفقد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عبدالرحمن محمد النعيمي، الأعمال التطويرية في الشارع الذي من المتوقع إنجازه مطلع العام المقبل، موضحاً أن هدف المشروع يتمركز في توسعة الشارع من الطرفين ليصبح ثلاث حارات لكل اتجاه من جسر الروضة إلى جسر الشيخ عمار لزيادة الطاقة الاستيعابية بالشارع ليتلاءم مع الاستخدام اليومي ونسبة مرتاديه على مدار الساعة.

وبين أن شارع الشيخ عمار يُعد أحد أهم الشوارع الحيوية في الإمارة، ما استوجب إعداد خطة تطويرية تتضمن دراسة الوضع الراهن وتحديد الحاجات الحالية والمستقبلية وعليه سيتضمن المشروع تطوير شارع التلة ليكون شارعاً بمسارين في كل اتجاه.

وأوضح أن الدائرة افتتحت أخيراً التقاطع الواقع على شارع الشيخ عمار بالقرب من مجمع المدارس في منطقة التلة، بعد الانتهاء من تطوير التقاطع وتنفيذ شبكة الصرف المطري وتركيب الإشارات المرورية، ضمن مراحل التطوير للشارع لتحسين الحركة المرورية للقادمين من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه مركز المدينة، والمتجهين إلى خارج الإمارة، وتسهيل وصولهم لشارع الشيخ محمد بن زايد.

وقال عبدالرحمن النعيمي إن البلدية أعدت خطة تطويرية شاملة ومتكاملة لتغطية مناطق إمارة عجمان لتحقيق الترابط بين الطرق، لتوفير بنية تحتية متكاملة وتعزيز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.

وقدّم مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، شرحاً مفصلاً عن المشروع ومراحل العمل به ونتائجه المرجوة، مشيراً إلى أن المشروع التطويري سيتضمن توفير شبكة صرف مياه الأمطار وفق أعلى المقاييس العالمية.

وأكد المرزوقي أن الكفاءات العاملة في المشروع تواصل ساعات العمل لإنجاز المشروع خلال وقت قياسي، لتسهيل وصول السكان والزوّار لوجهاتهم المطلوبة.