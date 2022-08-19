إنجاز 65% من سير العمل في مشروع تطوير شارع الشيخ عمار بعجمان

اطلع مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبدالرحمن محمد النعيمي، على سير العمل في مشروع تطوير شارع الشيخ عمار، والذي بلغت نسبة إنجازه 65%، ويعد المشروع أحد مشاريع الحزمة الأولى لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية والنهوض بإمارة عجمان لتكون إحدى أهم المدن العصرية في مجال العمارة والبناء.



وتفقد "النعيمي" يرافقه المدير التنفيذي في مجموعة إيمز أحمد حسن الفورة، ومدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، والكفاءات العاملة بالمشروع، الأعمال التطويرية في الشارع الذي من المتوقع إنجازه مطلع العام القادم 2023، موضحاً أن هدف المشروع يتمركز في توسعة الشارع من الطرفين ليصبح بـ3 حارات لكل اتجاه من جسر الروضة إلى جسر الشيخ عمار لزيادة الطاقة الاستيعابية بالشارع ليتلاءم مع الاستخدام اليومي ونسبة مرتاديه على مدار الساعة.



وبين أن شارع الشيخ عمار يعد أحد أهم الشوارع الحيوية في الإمارة مما استوجب إعداد خطة تطويرية تتضمن دراسة الوضع الراهن وتحديد الحاجات الحالية والمستقبلية وعليه سيتضمن المشروع البالغ تكلفته 69 مليون درهم، تطوير شارع التلة ليكون شارعاً بمسارين في كل اتجاه، مما سيسهم في ضمان انسيابية الحركة وتقليل الازدحام المروري.

وأوضح النعيمي أن الدائرة افتتحت مؤخراً التقاطع الواقع على شارع الشيخ عمار بالقرب من مجمع المدارس في منطقة التلة، بعد الانتهاء من تطوير التقاطع وتنفيذ شبكة الصرف المطري وتركيب الإشارات المرورية، ضمن مراحل التطوير للشارع لتحسين الحركة المرورية للقادمين من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه مركز المدينة كذلك المتجهين الى خارج الإمارة وتسهيل وصولهم لشارع الشيخ محمد بن زايد.

وقال إن دائرة البلدية أعدت خطة تطويرية شاملة ومتكاملة لتغطية كافة مناطق إمارة عجمان لتحقيق الترابط بين جميع الطرق، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في توفير بنية تحتية متكاملة وتعزيز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.

من جهته قدم م. عبدالله المرزوقي شرحاً مفصلاً لسعادته عن المشروع ومراحل العمل به ونتائجه المرجوة، موضحاً ان المشروع التطويري سيتضمن توفير شبكة صرف مياه الأمطار وفق أعلى المقاييس العالمية، متابعاً أن الكفاءات العاملة في المشروع تواصل ساعات العمل لإنجاز المشروع خلال وقت قياسي، لتسهيل وصول السكان والزوار لوجهاتهم المطلوبة.

