تحسّن في مستوى الرؤية مع انتهاء حدّة المنخفض الجوي

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد عن انتهاء الحالة الجوية، من خلال الرصد والمتابعة المستمرة لكل التطورات والتغيرات الجوية على مناطق متفرقة من الدولة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات الشرطية المحلية ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الدفاع.

وأشار «الأرصاد» إلى استمرار فرصة تكوّن بعض السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع فرصة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، فيما أكدت الهيئة أنها لاتزال على أهبة الاستعداد في المناطق التي قد تتأثر خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الحالة الجوية، أمس، أمطاراً خفيفة على مناطق متفرقة في الدولة، مع تحسن في مستوى الرؤية، نتيجة انحسار المنخفض الجوي الذي تتعرض له الدولة منذ الأحد الماضي.

وبلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 24.2 درجة مئوية في جبل الحبن (الفجيرة) الساعة 04:45 فجراً، فيما بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة 49.7 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:45 ظهراً.

وأكد المركز الوطني للأرصاد انخفاض حدة المنخفض الجوي الذي تتأثر الدولة به، من خلال المتابعة المستمرة لحركة المنخفض، مرجعاً ذلك إلى تحرك امتداد المنخفض الجوي إلى الجنوب، ولكن يظل تأثير امتداده على الدولة بشكل محدود وعلى فترات متفرقة، مع فرص تكوّن بعض السحب الركامية المحلية، مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون غزيرة أحياناً على المناطق الشرقية والشمالية ومدينة العين ومنطقة الظفرة.

واستمرار الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة والنشطة أحياناً المحملة بالغبار، مشيراً إلى أنه من المتوقع استمرار تأثر الدولة بالمنخفض الجوي خلال الأيام المقبلة، ولكن بصوة ضعيفة، حيث سيؤدي وجود الرطوبة وتكوّن السحب إلى انحسار المنخفض.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم رطباً شمالاً، خصوصاً على السواحل صباحاً، ويكون غائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً الخميس، مغبر وغائم جزئياً أحياناً، مع وجود فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الجمعة، مغبر وغائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وجاءت توقعات المركز لطقس السبت، أنه سيكون مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.