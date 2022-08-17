«تنفيذي الشارقة» يعفي 55 مشروعاً من رسوم الخدمات الحكومية

ترأس سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي.

بحث الاجتماع موضوعات حكومية عامة، واطّلع على جملة من التقارير حول أداء الدوائر والهيئات الحكومية، إضافة إلى مستجدات العمل في القطاعات التنموية.

وضمن دعم المجلس الدائم للشباب وتوفير الحوافز للدخول في ريادة الأعمال، اعتمد المجلس إعفاء عدد من المشروعات الريادية المدعمة من قبل مؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية «رواد» من رسوم الخدمات الحكومية، وتضم الدفعة الجديدة 55 مشروعاً رائداً في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

واطّلع المجلس على تقرير أداء دائرة الخدمات الاجتماعية للنصف الأول من العام الجاري، وتضمن التقرير عدداً من المؤشرات، شمل الرفاه الاجتماعي، والرعاية والحماية الاجتماعية، وأداء خدمة المجتمع.

وتناول مؤشر أداء الرفاه الاجتماعي طلبات المساعدات الاجتماعية، التي ارتفعت مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مع ارتفاع أعداد المستفيدين من الإعانات الاجتماعية بنسبة 22%.

كما تناول المؤشر خدمات التمكين الاقتصادي وغيرها من الخدمات.

وتناول مؤشر أداء الرعاية والحماية الاجتماعية الخدمات المقدمة، مثل طلبات الرعاية المنزلية، وخدمات العلاج الطبيعي، والفحوص، ومنتسبي أندية الأصالة، والخدمات الصحية، وخدمات القصّر والحماية.

أما مؤشر أداء خدمة المجتمع فتناول المشاركين في الفرص التطوّعية، الذين بلغ عددهم 4762 متطوّعاً، وإعداد البرامج التثقيفية والاجتماعية، إضافة إلى تراخيص مزاولة المهن الاجتماعية.

• «المجلس اطّلع على تقارير حول أداء الدوائر والهيئات الحكومية».