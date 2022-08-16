هيئة "الطوارئ والأزمات" والمركز الوطني للأرصاد يعلنان عن انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد عن انتهاء الحالة الجوية، وذلك من خلال الرصد والمتابعة المستمرة لكافة التطورات والتغيرات الجوية على مناطق متفرقة من الدولة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات الشرطية المحلية ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الدفاع.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع فرصة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.

ومن خلال المستجدات المتعلقة بالحالة الجوية، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأن جميع الجهات المعنية تعاملت مع الحالة الجوية باستباقية ومرونة عالية، مضيفة بأنها لا تزال على أهبة الاستعداد في المناطق التي قد تتأثر خلال الفترة المقبلة، وذلك للتعامل مع كافة التطورات التي قد تطرأ على الحالة الجوية وتقييم شدتها ودراسة مخاطرها المحتملة.

هذا وقامت وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع القيادات الشرطية المحلية على وضع خطط وإجراءات استباقية لضمان سلامة المجتمع وحفاظا على الأرواح والممتلكات، والحد من تداعيات الحالة الجوية.

كما أشاد فريق التقييم المشترك بالتزام الجمهور خلال الفترة الماضية، مثمنا الدور المجتمعي ومدى وعيه وثقته في جاهزية الدولة للتصدي لكافة التحديات المتوقعة من خلال اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة المستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.