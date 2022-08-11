تحويلة

اشتكى سكان في عجمان من الأزمة الخانقة التي سببتها التحويلة الجديدة على شارع الاتحاد، على إثر البدء بإنشاء جسر جديد على الشارع، مطالبين بإعادة النظر في التحويلة كونها تمر من أمام المنازل، ويجد الأطفال والأسر صعوبة كبيرة في التنقل بسبب العدد الكبير من السيارات التي تمر من دون توقف.

مطار

نوّه مسافر عبر مطار الشارقة الدولي بسرعة تجاوب مسؤولي قسم التسهيلات بالمطار لإعادة حقيبة خاصة به كان قد فقدها داخل المطار أثناء انشغاله بالإجراءات الخاصة بالسفر.

سرعة

اقترح سائقون على طريق العين - الشويب، تركيب بوابات ترصد المخالفين من السائقين أو أجهزة رادار، إذ يكثر التسابق والسرعات الزائدة في نهاية كل أسبوع على هذا الطريق، فضلاً عن قيام البعض بالانحراف بمركباتهم بين مسارات الطريق جراء استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة.

دراجات

اشتكى سكان في منطقة الفوعة بالعين من قيادة فئة من الشباب الدراجات النارية غير المرخصة، خصوصاً رباعية الدفع، بشكل متهور على الطرقات الرئيسة والفرعية في المنطقة، بطريقة تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، فضلاً عن انزعاجهم من الأصوات الصاخبة.

جِمال

لاحظ مرتادون للطريق الممتد من شارع القدرة في دبي باتجاه منطقة «داماك هيلز 2» دخول جمال سائبة إلى الطريق، ما يشكل إرباكاً للسائقين، وخطر تسببها بحوادث مرورية، خصوصاً أن الطريق قريب من المزارع، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

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