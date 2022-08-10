دليل إرشادي لإدارة السرعة على الطرق في أبوظبي

اعتمدت اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة دليل أبوظبي الإرشادي لإدارة السرعة على الطرق، والذي يوفر خطوات عملية لتقييم ومراجعة وتوحيد معايير تطبيق السرعات على الطرق الحالية والجديدة، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الهندسية التي تتوافق مع السرعات المقترحة.

يأتي ذلك، في خطوة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة على طرق الإمارة، وبالشراكة مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي، التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، ودائرة الصحة.

وتم تطوير وإصدار هذا الدليل تحت إشراف اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بمشاركة فريق من المتخصصين في هندسة سلامة الطرق بمركز النقل المتكامل، ومتخصصين في مجال السلامة المرورية من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل والبلديات التابعة لها.

وتبرز أهمية هذا الدليل في أنه يأتي منسجماً مع استراتيجية الرؤية الصفرية التي أطلقتها اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في وقت سابق والهادفة إلى خفض أعداد وفيات الحوادث على الطرق وصولاً إلى صفر وفيات.

وأوضحت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية أن أهمية هذا الدليل تبرز في أنه يشكل إحدى أهم مبادرات استراتيجية الرؤية الصفرية التي أوصت بضرورة توافر منهجية واضحة لإدارة السرعة على طرق الإمارة وتحديد سرعات آمنة تراعي جميع مستخدمي الطريق، مضيفة أن الدليل يتضمن خطوات عملية لتقييم ومراجعة السرعة على الطرق الحالية والجديدة، بالإضافة إلى أدوات إدارة السرعة وفق المعايير الهندسية ومتطلبات الضبط المروري.