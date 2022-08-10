مواقف

طالب قرّاء المسؤولين في بلدية العين بإنشاء مواقف نظامية للدرّاجات الهوائية، بعد قيام الكثيرين بإيقاف درّاجاتهم بجانب اللافتات الإرشادية، بطريقة عشوائية تشوّه المنظر.

طرق

اشتكى مرتادون لطرق رئيسة في المناطق الصناعية بالشارقة، من وجود تشققات وحفر على هذه الطرقات، ما يتسبب في إرباك السائقين وإلحاق الضرر بمركباتهم، مناشدين الجهات المعنية بحل هذه المشكلة.

إجازة

طالب موظفون في أبوظبي المستشفيات الحكومية والخاصة بإعادة نظام منح الإجازات المرضية كالسابق وتركها لتقدير الطبيب المعالج، إذ لا يسمح النظام الجديد بإعطاء إجازة مرضية لأقل من ثلاثة أيام، ما يتعذّر على الطبيب إدخال الطلب في النظام الإلكتروني، علماً أن بعض الحالات المرضية لا تستدعي إجازة أكثر من يوم أو يومين.

جِمال

اشتكى مرتادون لطريق (سويحان - أبوظبي) من وجود جِمال سائبة تسير على الطريق وترعى على أطرافه، وتشكل خطراً كبيراً حال دخولها الطريق، لذا يناشدون المسؤولين في الجهات المعنية بمخالفة مُلّاك هذه الجِمال في حال تركها معرضة مستخدميها لخطر الحوادث المميتة.

رمال

يعاني مرتادون لطريق (المدام - الشويب) في الشارقة زحف الكثبان الرملية، خصوصاً في نهاية الطريق المؤدي إلى منطقة الشويب، لافتين إلى أن نصف الطريق محمي بأشجار تمنع زحف هذه الكثبان، لكن النصف الآخر مكشوف، وطالبوا الجهات المعنية باستكمال زراعة الطريق.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

sekeek@emaratalyoum.com