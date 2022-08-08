"كهرباء الشارقة" تنجز مشروع خط استراتيجي للضغط العالي بتكلفة 180 مليون درهم

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تمديد خط استراتيجي للضغط العالي بكابلات أرضية جهد 220 كيلو فولت لنقل الطاقة يربط بين محطة واسط لإنتاج الطاقة ومحطة اللية لإنتاج الطاقة بطول 14 كيلومترا وبتكلفة تجاوزت 180 مليون درهم وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير شبكات النقل والتوزيع في كافة المناطق بإمارة الشارقة وتحقيق الاستقرار والثبات للشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.

ويقوم هذا الخط الاستراتيجي بنقل الطاقة من التوربينات الغازية الجديدة سعة 1026 ميجاوات بمحطة اللية عبر محطة اللية الجديدة لنقل الطاقة جهد 220/132 ك.ف إلى محطة واسط لنقل الطاقة جهد 220 كيلوفولت ومن ثم الى بقية محطات شبكة 220 كيلو فولت المحيطة بمدينة الشارقة وتتمثل أهمية هذا الخط في أنه يمثل الحلقة الأخيرة لإكمال شبكة الضغط العالي الرئيسية 220 كيلو فولت التي تربط بين محطات نقل الطاقة جهد 220 كيلو فولت المحيطة بمدينة الشارقة والتي تبدأ من محطة اللية لإنتاج الطاقة وتنتهي بمحطة الحمرية لإنتاج الطاقة.

ويتكون الخط الاستراتيجي من دائرتين كهربائيتين من كابلات 220 كيلو فولت لضمان استمرارية نقل الطاقة في حال تعطل احدى الدائرتين أو خروجها من الخدمة.

وأكد مدير إدارة نقل الطاقة المهندس حمد الطنيجي أن المشروعات التطويرية لنقل الطاقة بالشارقة يتم تنفيذها وفق دراسة شاملة للشبكات في كافة المناطق ووفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وذلك من خلال العمل على توفير بنية تحتية متطورة تلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة وتوفير إمدادت الطاقة وفق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وأشار إلى أن الخط الاستراتيجي لنقل الطاقة الذي تم تنفيذه بكابلات أرضية لربط محطة اللية بمحطة واسط يعتبر من المشروعات الحيوية والضرورية التي تساهم في زيادة سعة وكفاءة شبكات نقل الطاقة واستقرار الشبكات ..مؤكداً أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية والضرورية التي تساهم في تحقيق الاستقرار والثبات للشبكات الكهربائية وتوفير خدمات الكهرباء في كافة المناطق والمشروعات التطويرية الجديدة.

وأوضح أن الفرق الفنية بإدارة نقل الطاقة تتابع تنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات الفنية وتقوم بمتابعة أعمال الصيانة الدورية والطارئة على مدار 24 ساعة لتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة ..لافتا إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تدعم البنية التحتية بما يسهم في التطوير المستدام لنوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والصيانة الدورية لمحطات نقل الطاقة للمحافظة على قدرتها لنقل الكهرباء وضمان تزويد جميع المدن والمناطق في الإمارة بالطاقة الكهربائية المطلوبة على مدار الساعة.