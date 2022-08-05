«الأرصاد»: الطقس صحو.. مع سحب ركامية من الجمعة إلى الإثنين

شهدت الدولة، أمس، هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، راوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مصحوبة بالبرد في بعض المناطق، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة العين في أبوظبي مع برد.

وتهيأت فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً، بلغت سرعتها 45 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 47.2 درجة مئوية في المنامة (عجمان) الساعة الثانية ظهراً.

وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى أن يكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً، مع السحب.

وتكون الرياح مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 20 كم/س إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية غربية، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، وتبلغ سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً، وقد تكون ركامية بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى استمرار الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام الأحد المقبل، وظهور بعض السحب شرقاً، وقد تكون ركامية بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقع المركز استمرار الطقس، الإثنين، صحواً إلى غائم جزئياً، بوجه عام، وأن تظهر بعض السحب جنوباً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وعزا تقرير المركز المناخ إلى تأثر الدولة، خلال الشهر الجاري، بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، والمنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، التي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، يؤدي إلى تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة، بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق.

ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة، تتطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر، ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية. كما تتأثر بعض مناطق الدولة، خلال الشهر الجاري، خصوصاً في النصف الأول منه، بامتداد خط التقارب بين المدارين، الذي يصاحبه تكون السحب الركامية الممطرة.

وأشار التقرير إلى أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال الشهر الجاري، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية، وبرياح شمالية نهاراً، كما تتأثر أحياناً برياح جنوبية نشطة، خصوصاً خلال فترة الصباح، قد تثير الغبار.