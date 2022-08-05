17.1 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» خلال 6 أشهر

أعلنت «بيت الخير» أن إجمالي المساعدات التي قدمتها عبر برنامج «أمان» للأسر المسجلة فيها، بلغ منذ بداية العام الجاري حتى بداية يوليو الماضي 17 مليوناً و119 ألفاً و950 درهماً، استفادت منها 2476 أسرة.

وأكد مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، أن «أمان» يعد أهم برامج التكافل المجتمعي التي تنفذها الجمعية لدعم الأسر المواطنة المتعففة ومحدودة الدخل التي تستحق المساعدة شهرياً، حيث يعنى البرنامج بتوفير متطلبات الحياة الأساسية للأسر، لتنعم بالاستقرار والأمان.

وأفاد العوضي بأن البرنامج يضم أربعة مشاريع، هي: مشروع الدعم النقدي الذي يقدم مساعدات مالية شهرية للأسر، وقد أنفق منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي تسعة ملايين و939 ألفاً و500 درهم، لدعم 1399 أسرة، ومشروع الدعم العيني الشهري للأسر المحتاجة، الذي يوفر مواد غذائية من خلال بطاقات ذكية،

وقد أنفق مليوناً و766 ألفاً و250 درهماً، استفادت منها 392 أسرة، وأما المشروع الثالث فدعم أسر الأيتام، وهو يسعى لتوفير ظروف معيشية متكاملة لهذه الفئة، وقد أنفق خلال الفترة ذاتها خمسة ملايين و19 ألفاً و800 درهم لصالح 629 من أسر الأيتام، ويعنى المشروع الأخير بدعم أصحاب الهمم، بتوفير ما يلبي احتياجاتهم ومستلزماتهم، وقد بلغ الإنفاق عليه 394 ألفاً و400 درهم استفادت منه 56 أسرة.