3 آليات رقمية لسداد رسوم المواقف في عجمان.. تعرف إليها

كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن استحداث قنوات عديدة لدفع رسوم المواقف العامة.

وأوضحت دائرة البلدية أن الآليات الجديدة تتضمن تطبيق دائرة البلدية mpda والرسائل النصية القصيرة، بالإضافة للمحفظة الذكية التي تمنح المستخدم مزايا وساعات إضافية.

وأوضحت البلدية أن قنوات الدفع تتميز بالسرعة والدقة كما وتمكن المراقب من الرقابة الذكية على المركبات، مشيرة إلى أنها الإمارة الوحيدة التي تتميز بعدم وجود أي جهاز دفع تقليدي لرسوم المواقف.

وأشارت بلدية عجمان في فيديو توضيحي عبر منصاتها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إمارة عجمان أصبحت حالياً إمارة ذكية توظف الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، إذ يمكن دفع الرسوم خلال ثوان معدودة باستخدام الوسائل التي تم استحداثها.