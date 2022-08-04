«زايد العليا» تجدد اتفاقية التعاون مع «أرجونومك» لأصحاب الهمم

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس، تجديد اتفاقية التعاون مع شركة «أرجونومك» لأصحاب الهمم، في إطار استراتيجية «زايد العليا» لدعم ومساندة الأعمال والمشروعات التجارية الخاصة بروّاد الأعمال المواطنين أصحاب الهمم، بما يعزز مساهمتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، وتفعيل دورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتتخصص «أرجونومك»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في مجال توريد وتصنيع وابتكار الأدوات المساعدة والأطراف الاصطناعية والأحذية الطبية والتقنيات المرتبطة بطب تقويم العظام وإعادة التأهيل، ولديها اتفاقيات شراكة مع عدد من رواد صناعة معدات وأدوات إعادة التأهيل حول العالم.

ويأتي تجديد الاتفاقية مع شركة «أرجونومك» بناء على نجاحات مسبقة حققتها الشركة من خلال تعاونها مع مؤسسة «زايد العليا»، حيث أبرمت الشركة هذه الاتفاقية مع «زايد العليا» في عام 2020 لتأسيس ورشة لتصنيع الأطراف الاصطناعية والمعدات الطبية في مقر المؤسسة، وهي الورشة التي قدمت لأصحاب الهمم فرصة الاطلاع على عمليات التصنيع واكتساب الخبرات في هذا المجال.

وبموجب تجديد الاتفاقية، والتي تستمر صلاحيتها لمدة عام كامل، تمنح «زايد العليا» لشركة أرجونومك حق استخدام ورشة تصنيع الكراسي المتحركة والمعدات الطبية والجبائر وأدوات تقويم العظام الكائنة بمقرّ المؤسسة، حيث تقوم «أرجونومك» بالاستفادة من المعدات والمواد والتقنيات المتطورة المتوافرة في الورشة، لتصنيع أطراف اصطناعية عالية الجودة وفق المواصفات والمعايير المعتمدة في الدولة.

وقال الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله الحميدان: «تحرص (زايد العليا) على توفير الفرص لروّاد الأعمال أصحاب الهمم، لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، بما لا يضمن لهم تحقيق استقلالهم المالي وحسب، بل أيضاً تحفيز مشاركتهم الاقتصادية ودورهم الفاعل والمؤثر في نمو وازدهار مجتمعنا، وتهدف استراتيجيتنا الخاصة باحتضان المشروعات التجارية لأصحاب الهِمم، إلى تعزيز تواصلهم معنا على المستوى المؤسسي، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة تدعم الخدمات المقدمة لأصحاب الهِمم بوجه عام».

من جهته قال، المدير التنفيذي لشركة «أرجونومك» لأصحاب الهِمم سعيد علي مبارك الظاهري: «تلعب الأفكار والابتكارات المتعلقة بصناعة الجبائر والأطراف الاصطناعية والأدوات المساعدة على الحركة وإعادة التأهيل، دوراً أساسياً ومحورياً في تحسين مستوى جودة حياة أصحاب الهِمم، ومن هذا المنطلق، نسعى إلى توطين هذه الصناعة والاستفادة من خبراتنا وأفكارنا وابتكاراتنا المحلية، لتقديم منتجات وتقنيات يتم تصميمها وتصنيعها محلياً بمستويات جودة عالمية».

وكان الشابان المواطنان سعيد الظاهري وسعيد البلوشي، وهما من أصحاب الهِمم، قد أسسا شركة «أرجونومك» لتصنيع الأطراف الاصطناعية والمعدات الطبية الخاصة بالأطفال والبالغين أصحاب الهِمم في ألمانيا في عام 2011، ومن ثم قررا في عام 2014 نقل المقر الرئيس للشركة إلى أبوظبي، وسرعان ما نجح الظاهري والبلوشي في ترسيخ مكانة الشركة في هذا القطاع ونقل الخبرات والكفاءات الألمانية في هذا المجال إلى الدولة بهدف توطين هذه الصناعة، وفي عام 2020 أبرمت «أرجونومك» اتفاقية تعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم لتأسيس ورشة لتصنيع الأطراف الاصطناعية والمعدات الطبية، بالتعاون مع مختصين ومهندسين من ألمانيا.

تمنح «زايد العليا» الشركة حق استخدام ورشة تصنيع الكراسي المتحركة والمعدات الطبية وأدوات تقويم العظام الكائنة بمقرّ المؤسسة.