48 ألف معاملة أنجزتها مراكز الشرطة الذكية خلال 6 أشهر

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إحصائيات المعاملات الذكية التي أنجزت في النصف الأول من العام 2022 عبر مراكز الشرطة الذكية SPS، والتي بلغ عددها 48 ألفاً و462 معاملة ذكية، أنجزها متعاملو شرطة دبي دون تدخل بشري، منها 6594 معاملة خدمة فتح البلاغات، في حين بلغ عدد الزوار لهذه المراكز البالغ عددها 29 مركزاً ذكياً متوزعة في مختلف مناطق إمارة دبي بما فيها مراكز الشرطة ونقاط الضواحي، 413 ألفاً و540 زائراً.

وقال اللواء علي أحمد غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي ورئيس فريق القطاع الحكومي والخاص لمراكز الشرطة الذكية، إن القاطنين في دبي والزوار والسائحين، بإمكانهم الحصول على الخدمات الشرطية الذكية عبر هذه المراكز الذكية التي تقدم خدماتها للمتعاملين بكل سهولة ويسر، وبأعلى المعايير التي تضمن لهم تجربة مبتكرة ومريحة، وهو ما يترجم حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق التوجهات الحكومية بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

وأكد اللواء غانم، أن هذه النتائج تعكس نجاح المشروع الذي يعد أحد أوجه تنفيذ شرطة دبي لتوجهات القيادة الرشيدة الرامية لجعل دبي الأذكى عالمياً، وذلك من خلال خدمات شرطية ذكية تشكل نقلة نوعية في مجال الخدمات الشرطية، وممارسة ناجحة استطاعت أن تلبي احتياج المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية في مجال تقديم الخدمة.

وأضاف اللواء غانم، أن القيادة العامة لشرطة دبي ومن خلال منظومتها الذكية، مستمرة في تطوير الخدمات وفق أحدث المعايير العالمية التي تعزز جودة الحياة في الإمارة، كما أن قنوات شرطة دبي متاحة للمجتمع للتواصل وتقديم المقترحات والأفكار الإبداعية التي من شأنها تطوير الخدمات، كون شرطة دبي تؤمن بأن المجتمع شريك مهم وأساسي في تطوير سياسات الخدمات التي يرغب في الحصول عليها.

يذكر أن مراكز الشرطة الذكية توفر خدماتها بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، وتقدم المراكز باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 45 خدمة، ويختلف مكان تقديم بعضها باختلاف المركز، سواء كان SPS، أو «درايف ثرو» أو «ووك إن»، على مدار الساعة.