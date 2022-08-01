رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء رومانيا

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، اتصالا هاتفيا من نيكولاي تشيوكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا الصديقة، بحثا خلاله علاقات التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتناول الجانبان مسارات العمل المشترك خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية ناجحة بين البلدين ويرسخ علاقاتهما في ظل ما تشهده من تطور مستمر.

وتطرق الاتصال أيضا إلى أهمية دور اللجنة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعين العام والخاص والتي عقدت اجتماعها خلال شهر يونيو الماضي في أبوظبي.

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