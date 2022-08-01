المصدر: الإمارات اليوم

مخبوزات

أشاد قراء بزيادة اهتمام منافذ بيع ومتاجر بالمخبوزات والحلوى، أخيراً، بالتوسع في توفير خيارات صحية متعددة، سواء الخالية من السكر أو قليلة الدسم، إضافة إلى مخبوزات مصنعة من أنواع حبوب مختلفة، مطالبين بتحفيز مختلف المنافذ على التوسّع في إتاحة تلك المنتجات الصحية.

لافتات

طالب مرتادون للممشى الجديد لكورنيش البحر في الشارقة بوضع لافتات في أماكن مختلفة على امتداد الشاطئ، لرفع الوعي بضرورة إلقاء المخلفات في صناديق المهملات، مع ملاحظة إلقاء البعض لها بالقرب من رمال الشاطئ، على الرغم من انتشار الصناديق المخصصة لذلك.

مبالغة

استغرب مستهلكون من طرح أحد الفنادق عرضاً ترويجياً بمناسبة الصيف يفيد بمنح المتعاملين مزايا عند الحجز والإقامة، من ضمنها دخول مجاني للمسبح والنادي الصحي ومنطقة ألعاب الأطفال ونقل للشاطئ، رغم أن تلك المزايا أساسية في معظم الفنادق عند الإقامة دون عروض طوال العام، ما اعتبروه مبالغة في الترويج.

عروض

طرحت سلسة فنادق شهيرة في الدولة عرضاً خلال موسم الصيف تشجع المتعاملين من خلاله على الإقامة الشهرية الطويلة بأسعار ترويجية محفزة، في ظل ارتفاع تنافسية العروض بين الفنادق خلال هذا الموسم.

رسائل

أبدى قراء استغرابهم من انتشار رسائل محاولات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني أخيراً، والتي تنتحل صفات شركات الشحن والتوصيل للأغراض، داعين إلى زيادة التوعية من أجل عدم الانسياق وراء تلك الرسائل، لاسيما مع تطور أساليب الإتقان التي تتبعها للإيحاء بأن الرسائل تابعة لشركات شهيرة.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



sekeek@emaratalyoum.com

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