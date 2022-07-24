5 شركات تاكسي جديدة في دبي

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشف مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، عادل شاكري، لـ«الإمارات اليوم»، عن ترخيص خمس شركات جديدة لتقديم خدمة التاكسي في إمارة دبي، من خلال الحجز عبر التطبيقات الذكية، وذلك بالإضافة إلى كل من شركة أوبر وشركة كريم، اللتين تقدمان خدمة التاكسي منذ سنوات عدة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة.

وأكد شاكري ترخيص كل من شركة Xx ride، وشركة wow، وشركة Koi، وشركة Wikiride، وشركة Dtc، للعمل بنظام الحجز الإلكتروني وعبر التطبيقات الذكية، أسوة بشركتي أوبر وكريم.

وعزا شاكري السبب إلى ترخيص هذا العدد من المؤسسات الناشئة العاملة في قطاع النقل بالتاكسي إلى ازدهار الحركة الاقتصادية والنشاط السياحي في الإمارة، الأمر الذي أدى إلى إقبال الشركات على الاستثمار في العمل في القطاع تلبية لزيادة الطلب على خدمة مركبات الأجرة.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد عقدت شراكة منذ سنوات مع شركة «كريم»، أثمرت إطلاق العلامة التجارية لشركة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة في الإمارة، المعروفة باسم «هلا»، وذلك بهدف رفع كفاءة مركبات الأجرة في الإمارة، من حيث سهولة إيجاد المركبات وحجزها إلكترونياً، وتقليص الموعد المتوقع لوصول المركبة. وقد أظهرت البيانات الإحصائية الحديثة ارتفاع نسبة الحجوزات عبر نظام «هلا» الإلكتروني المخصص لخدمات مركبات الأجرة من 5% إلى 33% من إجمالي عدد حجوزات التاكسي في إمارة دبي، وذلك خلال العامين الماضيين.

وارتفع حجم إيرادات مركبات الأجرة العاملة في إمارة دبي عبر نظام الحجز الإلكتروني بنسبة بلغت 13% في العام الماضي، مقارنة بعام 2020، وذلك في وقت استحوذ فيه قطاع مركبات الأجرة على النسبة الكبرى من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك خلال عام 2021، والتي بلغت 34% من عدد الركاب.

وتشير معلومات الهيئة إلى تسجيل خمس مناطق في دبي النسبة الأعلى في الحصول على خدمة التاكسي عبر نظام هلا الإلكتروني المخصص لحجز مركبات الأجرة، تضمنت حسب الترتيب منطقة ديرة، والخليج التجاري، والبرشاء، والرفاعة ومنطقة جميرا الدائرية.

وأكدت الهيئة أن نظام الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة تغلّب على أربعة تحديات، تتضمن طول مدة زمن انتظار مركبة الأجرة، وعدم وضوح المدة المطلوبة لوصولها، وسوء التفاهم وصعوبة التواصل بين الراكب والسائق حول مسار الرحلة والوجهة المطلوبة، وتوصيل الراكب إلى موقع مغاير لوجهته، وما في ذلك من صعوبة لحجز مركبة أخرى خلال الوجود في الشارع، بالإضافة إلى المدة الزمنية الطويلة المطلوبة للبتّ في شكاوى الركاب وتسلّم مقترحاتهم حول تطوير الخدمة.

وأظهرت التقارير أن زمن انتظار مركبة الأجرة التي يتم حجزها عبر نظام الحجز الإلكتروني في إمارة دبي، انخفض بين عام 2018 ونهاية العام الماضي، من 11.3 دقيقة إلى 3.3 دقائق، أي بنسبة تصل إلى 70%.

يذكر أنه يمكن لعملاء مركبات الأجرة طلب التاكسي باستخدام تطبيق «سهيل»، الذي يعد أحد أشهر تطبيقات المواصلات العامة في دبي. ويوفر التطبيق التابع للهيئة خدمة طلب تاكسي عبر خطوات سهلة تتضمن تحميل التطبيق وتسجيل الدخول، ومن ثم النقر على خيار طلب توصيل، واختيار نوع الخدمة، ثم تحديد منطقة الركوب والمنطقة المطلوب الوصول إليها، وأخيراً النقر على خيار حجز مركبة الأجرة. ويقدم التطبيق مجموعة من الخدمات المفيدة، تشمل عرض مواعيد مترو دبي وأوقات القطار وتحديد التكلفة التقديرية للرحلة قبل البدء، وتوفير تفاصيل حالة الطرق كالازدحام المروري، واستئجار السيارات، بما في ذلك مركبة الليموزين.

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