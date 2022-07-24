بلدية الشارقة توضّح حقيقة توفر شواغر في عدد من الوظائف

المصدر: مينا غالي- الشارقة

نوهت بلدية مدينة الشارقة إلى عدم صحة الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتوفر شواغر في عدد من الوظائف، مؤكدة أن هذه الإعلانات غير صادرة من مصادرها الرسمية ولا تتبعها أو تمثلها.

ودعت البلدية الجمهور للرجوع دائماً إلى قنوات التواصل الرسمية التابعة لها والمتمثلة بموقعها الإلكتروني أو منصاتها الرسمية على حسابات التواصل الاجتماعي أو مركز الاتصال على الرقم 993.

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