تعرف إلى الشوارع المغلقة في الشارقة لاستكمال أعمال الصيانة

المصدر: مينا غالي- الشارقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن غلق عدد من الشوارع والطرق الرئيسة في الإمارة بشكل مؤقت لتنفيذ أعمال صيانة.

وأكدت الهيئة أنه استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة ‎الشارقة تنوه الهيئة بأنه سيتم إغلاق شارع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي بالاتجاه من ميدان الشيخ عبدالكريم البكري إلى ميدان راشد بن محمد بن خادم، وذلك لاستكمال صيانة ورفع كفاءة الطرق.

وحددت الهيئة موعد إغلاق الطريق خلال الفترة من يوم أمس الخميس 21 يوليو، وحتى يوم الأربعاء 10 أغسطس المقبل.

وأعلنت الهيئة كذلك، أنه سيتم البدء في المرحلة الثالثة من الأعمال بإغلاق شارع الميناء بدءاً من ميناء خالد بالاتجاه إلى شارع الخان، وذلك لاستكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة شارع الميناء خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022.

ودعت الهيئة الجميع لاستخدام الطرق البديلة الموضحة في المخطط المرفق، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية تفاديا لأي اختناقات مرورية، كما اعتذرت الهيئة عن أي إزعاج ناتج عن الأعمال.

وكانت قد نفذت الهيئة إغلاقاً لميدان البرج، وذلك لاستكمال صيانة ورفع كفاءة شارع الميناء خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 وحتى يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022.

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