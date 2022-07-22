4 شروط لتصنيف العمالة «ماهرة» في الإمارات

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات بأن وزارة الموارد البشرية والتوطين تصنف العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية، حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية. وهذه المستويات هي: المستوى الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال. والثاني: الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية. والثالث: الفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية. والرابع: المهن الكتابية. والخامس: مهن الخدمات والبيع. والسادس: العمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية. والسابع: الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون. والثامن: مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها. والتاسع: المهن البسيطة.

وأشارت إلى تصنيف العمالة «ماهرة» إذا توافرت فيها أربعة شروط مجتمعة، وهي: أن يكون العامل في المستويات المهنية الخمسة الأولى، وحصوله على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادل شهادة الثانوية العامة)، وأن تكون الشهادة مصدقاً عليها من الجهات ذات الاختصاص (وفقاً للنظم المعمول بها في الدولة) وألّا يقلّ الأجر الشهري عن 4000 درهم راتب العقد (ليست عمولة).

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