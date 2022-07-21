زيارات ميدانية لمدارس الشارقة لضمان التزامها بتنفيذ الملاحظات التصحيحية استعدادا للعام الجديد

المصدر: مينا غالي- الشارقة

تبدأ هيئة الشارقة للتعليم الخاص، استعداداتها للعام الدراسي المقبل، من خلال تنظيم عدد من الزيارات للمدارس لمتابعة تجهيزاتها للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت الهيئة لـ"الإمارات اليوم"، أن فريقا من هيئة الشارقة للتعليم الخاص تفقد اليوم بعض المدارس للوقوف على مدى التزامها بالخطة التصحيحية للملاحظات التي تم رصدها سابقا على بعض مرافقها وما يتعلق بها من خدمات قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن هذه الزيارات بدأت اليوم الخميس وتستمر خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون هناك سلسلة زيارات أخرى خلال شهر أغسطس المقبل تشمل جميع المدارس.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الهيئة للعام الجديد والتأكد من قيام المدارس بإجراء الصيانات اللازمة بالمبنى المدرسي والبنية التحتية والأجهزة وكافة الأمور المرتبطة بالعملية التعليمية، وذلك عبر الزيارات الميدانية .

ولفتت الهيئة إلى أنها تحرص دائماً على متابعة المدارس في إطار رفع جودة التعليم في الإمارة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكدة حرصها المستمر على التزام المدارس بتحقيق معايير الجودة في كل جوانب العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم الخاص بالإمارة.

في سياق متصل، كشفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أخيراً عن تفاصيل التقويم المدرسي للعام الدراسي 2022- 2023 والموحد على مستوى الدولة، موضحة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 29 أغسطس المقبل.

وذكرت الهيئة، أنه فيما يخص التقويم الخاص بالمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، فإن دوام الفصل الدراسي الأول يبدأ 29 أغسطس، فيما تحددت إجازة الشتاء من 12 ديسمبر 2022، إلى 29 ديسمبر 2022، لافتة إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ 2 يناير 2023، على أن تكون إجازة الربيع من 27 مارس إلى 13 أبريل 2023.

وأوضحت الهيئة أن الفصل الدراسي الثالث سيبدأ يوم 17 أبريل 2023، على أن ينتهي دوام الطلبة بإجازة نهاية العام يوم 29 يونيو من العام المقبل، ثم يبدأ العام الدراسي التالي يوم 28 أغسطس 2023.

وفيما يخص المدارس التي تطبق المناهج الأجنبية الأخرى، فإن العام الدراسي يبدأ 29 أغسطس المقبل، فيما تبدأ إجازة الشتاء يوم 12 ديسمبر وتستمر حتى 29 ديسمبر، ويستأنف الطلبة دوامهم 2 يناير 2023.

وأشارت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى أنه فيما يخص إجازة الربيع لهذه المناهج، فإنه على المدرسة اختيار تطبيق أيّ من الخيارين؛ الخيار الأول 3 أسابيع من 27 مارس 2023، وحتى 13 أبريل 2023، والخيار الثاني أسبوعين من 27 مارس إلى 6 أبريل 2023، بالإضافة إلى عدد 5 أيام منفصلة أو متصلة للمدرسة حرية تحديدها خلال العام الدراسي.

ويستأنف دوام الطلبة في المدارس التي اختارت الخيار الأول يوم 17 أبريل 2023، وفي المدارس التي اختارت الخيار الثاني يوم 10 أبريل، على أن تبدأ إجازة الصيف يوم 29 يونيو من العام المقبل، فيما يبدأ العام الدراسي الجديد 28 أغسطس 2023.

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