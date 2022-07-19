رئيس الدولة يختتم زيارته إلى فرنسا

المصدر: باريس - وام

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، اليوم العاصمة باريس بعد زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة استمرت يومين.

وجرت لسموه مراسم وداع رسميه في " مطار أغلي " حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد التقى خلال الزيارة .. فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعددا من كبار المسؤولين الفرنسيين وبحث معهم العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة إضافة إلى التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورافق سموه خلال زيارته فرنسا وفد يضم كلا من .. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ووزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش والمستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة زكي أنور نسيبة ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك ومستشار في ديوان الرئاسة محمد مبارك المزروعي وسفيرة الدولة لدى فرنسا هند العتيبة

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