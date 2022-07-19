رئيس الدولة يزور النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان قوس النصر في باريس

المصدر: باريس - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان " قوس النصر " في مدينة باريسK وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى الجمهورية الفرنسية.

وأقيمت لسموه المراسم العسكرية الرسمية لدى وصوله مقر الصرح وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

ثم وضع سموه إكليلاً من الزهور على نصب " الجندي المجهول " وكتب صاحب السمو رئيس الدولة كلمة في كتاب الزوار قال فيها : " تحية تقدير لكل الأرواح التي ضحت في سبيل الدفاع عن أوطانها ".

رافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من .. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وزكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة وهند العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا.

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