حمدان مسلم المزروعي: المواطن محور اهتمام رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي وجهها إلى أبناء شعب الإمارات والمقيمين على أرضها تؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة الدولة المظفرة والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" وسار على نهجه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وقال حمدان مسلم المزروعي في تصريحات له إن كلمة سموه تضمنت محطات مهمة ورؤية واضحة المعالم من أجل مستقبل أكثر اشراقا وازدهارا لدولة عصرية استطاعت أن تتبوأ مكانة متميزة بين دول العالم كافة بفضل نهجها القويم وإرادتها القوية وعزم قيادتها الرشيدة التي تتطلع دوما للريادة والتميز وشددت على أن المواطن هو محور اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة وأن تلبية احتياجاته وحظوظه في العيش الكريم من أهم الثوابت.

وأضاف أن الكلمة بما تضمنته من رسائل إيجابية جسدت حرص صاحب السمو رئيس الدولة على سعادة أبنائه شعب الإمارات الذين يبادلونه حبا بحب وأكدت ثقة سموه في قدرتهم على مواصلة العمل و الجهد من أجل مواصلة مسيرة الإنجازات لتبقى دولة الإمارات دوما في المقدمة برؤية قيادتها وسواعد أبنائها البررة.

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