"اللجنة العمالية في دبي" ترفّه عن العمال بحفل موسيقي

المصدر: الإمارات اليوم- دبي

نظمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي ، مبادرة ترفيهية ، استهدفت (14 ألف) عاملاً قاطنابالسكنات العمالية بمنطقة القوز وما يجاورها وذلك ضمن جهودها ومسؤولياتها المجتمعية تجاه فئة العمال،بحضور عبد الله لشكري محمد أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، و أعضاء اللجنةالدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، و موظفي اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة .

وتضمن برنامج المبادرة حزمة من الأنشطة الترفيهية حيث قامت الفرق الموسيقية و فرق التراث الشعبيبإحياء حفلات غنائية استمرت لمدة يومين متتالين فضلا عن توزيع نحو ١٢ ألف وجبة و الإشراف على تنظيمالفحص المجاني للعمال بالإضافة إلى أكثر من 1000 هدية تذكارية .



وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبيورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي،" تأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعيةالتي نسعى من خلالها إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية بقصد إسعاد العمال ونقلهم من جوالعمل اليومي إلى أجواء يملؤها الفرح وتغمرها السعادة ،

وأضاف " أن إمارة دبي تهتم بفئة العمال وتحرص على رعاية حقوقهم،بما يتسق مع الروح الوطنيةالإماراتية التي تستمد مبادئها من قيم التسامح التي توارثها الأجيال جيلا بعد جيل ، لتكون الإماراتنموذجاً يحتذى به بالشأن العمالي المتعلق بحماية ورعاية وحفظ حقوق العمال، وتوفير حياة كريمةلهم .

وأشار بن سرور إلى أن هذه الفئة تقدم الكثير من الجهد وساعات العمل في كافة القطاعات كالبناء والعمرانوغيره ،الأمر الذي يقودنا إلى تقدير إنجازاتهم عبر تخصيص مساحة ترفيهية لهم من وقت لآخر من أجلشحن طاقاتهم لمواصلة العطاء .

ووجه عبد الله لشكري محمد أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي رسائل توعوية و تحفيزيةللعمال و عبارات شكر و تقدير للعمال علي جهودهم و تفانيهم في العمل كما توجه بالشكر لفريق اللجنهالدائمة للعمال بدبي و كذلك الشركاء اللوجستيين على جهودهم و دعمهم المتواصل الذي كان له الأثر الكبيرفي إنجاح المبادرة ، لافتا بأن اللجنة تحرص بشكل دائم على مشاركة العمال فرحتهم في الأعياد و المناسباتو إدخال السعادة و البهجة لنفوسهم .

وأكد أن دولة الإمارات تحرص في ظل زيادة التدفقات العمالية على تثقيفهم بحقوقهم، وتعمل على صونهامن خلال حزمة من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وبين أصحاب العمل، إلى جانب تزويدهم بالإرشادات والكتيبات التي تعرفهم بحقوقوهم وواجباتهم، مما أكسب الدولة ريادة وعزز من مكانتها علىالمستويين الإقليمي والعالمي.

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