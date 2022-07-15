‎“طوارئ الخارجية” تتعامل مع 155 بلاغ طارئ للمواطنين في الخارج خلال اجازة العيد

المصدر: احمد عابد - أبوظبي

تعاملت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من الفترة 8 إلى 11 يوليو 2022 مع 155 بلاغ طارئ للمواطنين خارج الدولة على مدار الساعة، حيث تم الاستجابة للبلاغات فور استلامها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024.

كما وتعمل الوزارة على الاستجابة للبلاغات الطارئة ومتابعة سير العمل وفق خطة متكاملة وموحدة لضمان استلام البلاغات ووصولها للفرق المعنية في أسرع وقت، كما وظفت آلية ومنظومة متكاملة لمراقبة استجابة الفرق للبلاغات منذ استلامها حتى عملية الاغلاق، والتنسيق مع جميع الأطراف للتأكد من حصول المواطن على الدعم المطلوب.

أكد مدير إدارة شؤون الموا طنين عبدالعزيز طالب الحبسي، حرص الوزارة على تبني حلول مبتكرة وتوظيف أفضل الأنظمة لتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة حيث تم الرد على 93% من البلاغات خلال 10 ثوان كما تم تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي بالمكالمات الفائتة خلال أقل من 10 دقائق.

وأضاف أن الوزارة جهزت فرق العمل المؤهلة للتعامل مع مختلف البلاغات الطارئة بالسرعة والكفاءة التي تخدم مواطني الدولة في الخارج وتلبي توقعاتهم حيث تعاملت مع كافة البلاغات خلال زمن قياسي ونفذت فرق العمل 4 عمليات نقل جوي لحالات طبية حرجة بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي حيث تم التعامل معهم وتنسيق عودتهم للدولة.

ومن منطلق حرص الوزارة على تقييم مدى رضا المواطن عن استجابة الوزارة لبلاغاتهم الطارئة، قام الفريق المعني بمراقبة الجودة والأداء في قسم طوارئ الخارجية بالتواصل مع كافة المواطنين بعد اغلاق بلاغاتهم للاطمئنان عليهم وقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة والتي بلغت 85%، كما يتم مراقبة جودة الأداء من خلال مؤشرات تضمن سرعة التنفيذ والاستجابة للبلاغات ويتم تقييمها وفق معايير محددة لقياس كفاءة وفعالية أداء الفرق المعنية للاستجابة والتعامل مع البلاغات الطارئة.

وانطلاقاً من حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مواطني الدولة، تواصلت الوازرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مع جميع المواطنين الإماراتيين المتواجدين في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية مؤكدةً أن مواطني الدولة بخير وأمان.

وحذرت سفارة الدولة في كولومبو مواطني الدولة بالابتعاد عن مواقع التجمعات والتظاهرات وأماكن الاضطرابات والتواصل مع الوزارة عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج في حال تعرضهم لأي أمر طارئ.

وأهابت السفارة كافة المواطنين المتواجدين في سريلانكا بضرورة التسجيل في خدمة تواجدي عبر موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي (www.mofaic.gov.ae) أو تطبيقها الذكي UAEMoFAIC)).

وأكدت الوزارة على جميع مواطنيها المتواجدين في الخارج بعدم التردد بالاتصال على الرقم 0097180024 في حالة تعرضهم لأي طارئ، أما في الاستفسارات والتقديم على الخدمات فيتوجب عليهم الاتصال على مركز اتصال الوزارة

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