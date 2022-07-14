16 شركة تحقق 3 أضعاف مستهدف التوطين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت 16 شركة ومنشأة في رفع نسب التوطين بشكل لافت، خلال فترة قصيرة، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسب التوطين في مايو الماضي (دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي)، إذ استطاعت تحقيق ثلاثة أضعاف مستهدف التوطين، فوظفت 1166 مواطناً.

وستقدم الوزارة مجموعة من الحوافز لهذه المنشآت، تشجيعاً لها على إسهامها الفاعل في دعم مستهدفات التوطين.

ووظفت شركة ماجد الفطيم هايبر ماركتس في دبي 303 مواطنين، ليبلغ عدد المواطنين العاملين في الشركة 618 موظفاً مواطناً.

كما وظفت بوابة الإمارات للخدمات الأمنية في أبوظبي 113 مواطناً، ليرتفع عدد المواطنين العاملين لديها إلى 526 موظفاً.

ووظفت شركة «تيليبير فورمانس ميدل إيست لخدمات رجال الأعمال في أبوظبي» 96 مواطناً، ليصل إجمالي عدد المواطنين العاملين في الشركة إلى 250 مواطناً.

كما نجحت الشركات التالية في رفع مستهدف التوطين بمقدار ثلاثة أضعاف المستهدف، وهي: شركة أورينت للتأمين في دبي، وجي فورتي تو للتجارة العامة في أبوظبي، وأي جي جي الإمارات للتدريب المتقدم في أبوظبي، وهاليبرتون وورلدوايد ليميتد، وهالكون للأنظمة في أبوظبي، وبيانات للخدمات المساحية، وشركة دبي للتأمين، وعزام للتوظيف، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة ماجد الفطيم للسينما، ومدرسة الرياض، وماجيك بلانيت، والمستشفى الأهلي.

وكان مجلس الوزراء اعتمد في مايو الماضي عدداً من القرارات، وأقر حزمة من الحوافز الداعمة التي من شأنها تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية في الدولة.

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